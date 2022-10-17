Арестович анонсировал новую волну мобилизации в Украине

Алексей Арестович утверждает, что в Украине будет проведена вторая фаза военной мобилизации граждан.

Советник Владимира Зеленского Алексей Арестович дал новое интервью российскому журналисту Марку Фейгину (признан иноагентом в России), где заявил что в ближайшем будущем в Украине может начаться новая волна мобилизации военных среди мирного населения. По мнению Арестовича, это связано с тем, что российская спецоперация перешла в более ожесточённое русло.

Также Алексей Арестович выразил уверенность, что многие украинцы начали чувствовать себя в безопасности, невольно поверив в коллективную фантазию о том, что воюющие отряды ВСУ состоят из добровольцев.