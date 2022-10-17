Госсекретарь Блинкен заявил о намерениях США руководить всем миром

Сотрудник Госдепа Энтони Блинкен уверен, что Соединённые Штаты обязаны занимать руководящую роль среди прочих стран.

18 октября представитель американского Госдепартамента Энтони Блинкен публично заявил, что по его мнению, США должны руководить всем миром, поскольку в противном случае Вашингтон будет подчиняться порядкам, которые будут установлены другими государствами. Среди таких государств руководящая роль в мире могла бы перейти к Китаю, чего бы не хотели в Соединённых Штатах, уверяет Блинкен.

Также Энтони Блинкен уверен, что роль страны-лидера может не принадлежать никому, однако это приведёт к появлению ненужного вакуума на внешнеполитической арене.