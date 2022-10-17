Daily Storm: пилотов самолета, разбившегося в Ейске, предлагают посадить в тюрьму

Издание Daily Storm опубликовало комментарий летчика-испытателя, Героя России Магомеда Толбоева по поводу крушения самолета в Ейске.

Толбоев считает, что если вина пилотов будет доказана, их следует посадить в тюрьму. При этом он подчеркнул, что сначала необходимо разобраться в ситуации.

Магомед Толбоев сказал, что Ейск – его родной город, и он готов оказать помощь в нынешней ситуации. Он предложил вылететь на место случившегося, отметив, что очень хорошо знает Ейский залив.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на месте крушения самолета введен режим чрезвычайной ситуации.