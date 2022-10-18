Блинкен объяснил, зачем США помогают Украине
2022-10-18
00:07
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна противостоит России на Украине, чтобы не открылся ящик Пандоры и не начались новые конфликты в разных регионах мира.
Он отметил, что всем странам следует уважать территориальную целостность друг друга и не пытаться изменить границы силовыми методами.
Между тем заместитель главы Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты будут и впредь оказывать Украине беспрецедентную помощь. Он сказал, что страна будет взаимодействовать с партнерами по вопросу поставок Украине средств ПВО.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Самолёт Су-34 упал на жилые дома в Ейске Краснодарского края, пилоты катапультировались
Арестович заявил, что Россия нашла «ключик» к ПВО Украины и может ее полностью парализовать
По Одессе нанесен ракетный удар с самолета СУ-35
Однопартийцы попросили Лиз Трасс уйти в отставку, но она отказалась
Financial Times: Евросоюз хочет установить потолок цен на весь закупаемый газ