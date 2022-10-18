Блинкен объяснил, зачем США помогают Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна противостоит России на Украине, чтобы не открылся ящик Пандоры и не начались новые конфликты в разных регионах мира.

Он отметил, что всем странам следует уважать территориальную целостность друг друга и не пытаться изменить границы силовыми методами.

Между тем заместитель главы Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты будут и впредь оказывать Украине беспрецедентную помощь. Он сказал, что страна будет взаимодействовать с партнерами по вопросу поставок Украине средств ПВО.