Блинкен объяснил, зачем США помогают Украине

2022-10-18

00:07

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна противостоит России на Украине, чтобы не открылся ящик Пандоры и не начались новые конфликты в разных регионах мира.

Он отметил, что всем странам следует уважать территориальную целостность друг друга и не пытаться изменить границы силовыми методами. 

Между тем заместитель главы Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты будут и впредь оказывать Украине беспрецедентную помощь. Он сказал, что страна будет взаимодействовать с партнерами по вопросу поставок Украине средств ПВО.

Опубликовано: Светлана Репина







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