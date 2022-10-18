Три погибших в Ейске после крушения самолёта выпрыгнули из окон горящего дома

Власти Краснодарского края рассказали о причинах гибели людей в результате столкновения военного самолёта с многоэтажным домом в городе.

18 октября официальный представитель администрации Краснодарского края России Анна Менькова сообщила, что эксперты-криминалисты изучили тела погибших после падения самолёта на жилой дом в Ейске, придя к выводу, что не менее трёх человек выпрыгнули из окон своих квартир из-за боязни распространившегося пожара.

По данным Меньковой, в результате ЧП в Ейске умерло четыре человека, однако альтернативные источники в СМИ сообщают о смерти шестерых граждан в городе.