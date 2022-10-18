Три погибших в Ейске после крушения самолёта выпрыгнули из окон горящего дома
2022-10-18
00:14
Власти Краснодарского края рассказали о причинах гибели людей в результате столкновения военного самолёта с многоэтажным домом в городе.
18 октября официальный представитель администрации Краснодарского края России Анна Менькова сообщила, что эксперты-криминалисты изучили тела погибших после падения самолёта на жилой дом в Ейске, придя к выводу, что не менее трёх человек выпрыгнули из окон своих квартир из-за боязни распространившегося пожара.
По данным Меньковой, в результате ЧП в Ейске умерло четыре человека, однако альтернативные источники в СМИ сообщают о смерти шестерых граждан в городе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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