Трасс отказалась уйти в отставку с поста премьера Британии по просьбе однопартийцев
2022-10-18
00:19
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что не намерена подавать в отставку с данной должности на добровольной основе.
Во вторник британский премьер Лиз Трасс публично заявила, что вопреки многочисленным призывам от коллег по консервативной партии Великобритании уйти в отставку, она не станет увольняться со своей должности. По словам Трасс, Британия переживает тяжёлые времена, и вместо участия в многочисленных спорах следует действовать в национальных интересах официального Лондона.
Накануне ряд западных СМИ сообщил о том, что однопартийцы Лиз Трасс приняли решение выдвинуть на голосование вопрос о вынесении вотума недоверия британскому премьер-министру из-за роста недовольства экономической политикой нового главы государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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