По информации «РБК Санкт-Петербург», представители российских ювелирных компаний обратились к правительству и попросили принять меры для сокращения их убытков.

С 2023 года в России отменяются налоговые спецрежимы для всех предприятий. Согласно материалу издания, при соблюдении этого условия в начале следующего года российская ювелирная отрасль может прекратить свое существование.

В связи с этим ювелирные компании просят пересмотреть законодательство и внести в него поправку. Они считают, что это предотвратит закрытие предприятие и одновременно обеспечит поступление в бюджет около 20-30 млрд рублей.