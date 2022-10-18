Российская ювелирная отрасль может прекратить свое существование
2022-10-18
00:29
По информации «РБК Санкт-Петербург», представители российских ювелирных компаний обратились к правительству и попросили принять меры для сокращения их убытков.
С 2023 года в России отменяются налоговые спецрежимы для всех предприятий. Согласно материалу издания, при соблюдении этого условия в начале следующего года российская ювелирная отрасль может прекратить свое существование.
В связи с этим ювелирные компании просят пересмотреть законодательство и внести в него поправку. Они считают, что это предотвратит закрытие предприятие и одновременно обеспечит поступление в бюджет около 20-30 млрд рублей.
Опубликовано: Светлана Репина
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