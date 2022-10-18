Caritas: в Италии 5,5 млн человек живут в бедности

Согласно исследованию, проведенному благотворительной компанией Caritas, в 2021 году в Италии был зафиксирован рекордный уровень бедности.

По данным организации, в абсолютной бедности живут около 2 млн семей или 9,4% населения страны. В южной части Италии показатель составляет 10%, в северной – 6,7%.

При этом наиболее высокие показатели бедности отмечаются у подростков и детей. В этой возрастной категории в бедности живут 14%. Среди людей 18-34 лет показатель равен 11;, 35-64 лет он практически такой же. Среди пенсионеров бедными считаются 5,3%.

Между тем в нынешнем году показатели могут быть еще выше из-за роста цен на продукты питания и топливо, а также стремительной инфляции.