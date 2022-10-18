Россия приостанавливает поставки газа в Армению

Пресс-служба ЗАО «Газпром Армения» сообщила о приостановке поставок российского газа армянским потребителям 18-19 октября.

В заявлении компании сказано, что в этот период будут проводиться плановые ремонтно-профилактические работы на газопроводе «Северный Кавказ – Закавказье».

Сообщается, что на время проведения работ потребители в Армении будут обеспечены газом за счет внутренних резервов. Никаких ограничений не предусмотрено.