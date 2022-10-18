Россия приостанавливает поставки газа в Армению
2022-10-18
00:44
Пресс-служба ЗАО «Газпром Армения» сообщила о приостановке поставок российского газа армянским потребителям 18-19 октября.
В заявлении компании сказано, что в этот период будут проводиться плановые ремонтно-профилактические работы на газопроводе «Северный Кавказ – Закавказье».
Сообщается, что на время проведения работ потребители в Армении будут обеспечены газом за счет внутренних резервов. Никаких ограничений не предусмотрено.
Опубликовано: Светлана Репина
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