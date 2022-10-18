Россия категорически отказалась от демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС

Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов во время заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН прокомментировал ситуацию на Запорожской АЭС.

Он заявил, что Россия полностью исключает демилитаризацию зоны вокруг атомной станции, но поддерживает предложение о создании зоны защиты ядерной безопасности возле АЭС.

Воронцов напомнил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предлагал создать зону защиты. При этом российская сторона считает необходимым установить параметры этой зоны.

Что касается демилитаризации зоны вокруг станции, Воронцов отметил, что это снизит степень защищенности АЭС и повысить риск терактов, а также создаст условия для контрнаступления ВСУ.