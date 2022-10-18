Арестович: Россия нашла способ полностью парализовать ПВО Украины
2022-10-18
00:51
Алексей Арестович рассказал, что российские войска теперь могут парализовать ПВО Украины.
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович высказался о ходе противостояние с Российской Федерацией.
По словам Арестовича, Россия нашла "ключик" к тому, как парализовать противовоздушную оборону Украины.
Этот способ - постоянное использование беспилотников, на которые украинские войска будут тратить свои ракеты.
"Советник главы офиса Зеленского Арестович заявил, что Россия нашла "ключик" к противовоздушной обороне Украины, "и этот ключик заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас, борясь с дронами", – пишет РИА Новости.
Опубликовано: Николай Скира
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