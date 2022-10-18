Стремоусов пообещал, что по всей Земле пройдут референдумы о воссоединении с Россией

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опубликовал в своем Telegram-канале видеосюжет, в котором заявил, что народные референдумы о воссоединении с Россией скоро пройдут по всей Земле.

Он также прочитал стихотворение неизвестного автора, в котором «русской сторонкой» и «родиной» называют Прагу, Варшаву, Будапешт, Бухарест, Корею, Китай, Шри-Ланку и реку Амазонку.

В этой время за спиной Стремоусова меняются изображения разных стран. Он попросил пользователей о максимально репосте этого видео.