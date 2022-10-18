Глава МИД Польши предложил объединить санкции ЕС против России и Беларуси

Збигнев Рау предложил синхронизировать санкции в отношении Москвы и Минска из-за позиции, которую последнее время занимает Беларусь.

Выступая перед журналистами на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Люксембурге Збигнев Рау заявил, что налагаемые санкции на Россию, должны распространяться и на Беларусь.

"Исходя из того, какую позицию сейчас заняла Беларусь, фактически являясь стороной конфликта, трудно представить, чтобы санкции распространялись только на Россию", - глава МИД Польши.

В начале октября Европейский союз ввел в действие очередной, восьмой по счету пакет санкций против России.