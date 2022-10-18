Арестович: Россия нашла ключик к украинской ПВО

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина заявил, что Россия «нашла ключик» к ПВО Украины.

Он объяснил, что российская стратегия – заставить Украину потратить весь ракетный запас на борьбу с беспилотниками, которых зафрахтовано около 2,4 тысячи штук.

По мнению Арестовича, российские вооруженные силы будут действовать таким образом н протяжении двух-трех месяцев.

Накануне беспилотники атаковали несколько украинских городов, воздушная тревога была объявлена по всей территории страны.

