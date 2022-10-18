Арестович: Россия нашла ключик к украинской ПВО
2022-10-18
01:14
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина заявил, что Россия «нашла ключик» к ПВО Украины.
Он объяснил, что российская стратегия – заставить Украину потратить весь ракетный запас на борьбу с беспилотниками, которых зафрахтовано около 2,4 тысячи штук.
По мнению Арестовича, российские вооруженные силы будут действовать таким образом н протяжении двух-трех месяцев.
Накануне беспилотники атаковали несколько украинских городов, воздушная тревога была объявлена по всей территории страны.
Опубликовано: Светлана Репина
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