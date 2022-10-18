Шендерович о падении самолета в Ейске: «Расплата только начинается»

2022-10-18

01:21

Журналист Виктор Шендерович в своем аккаунте на Facebook написал, что произошедшее в Ейске является только началом расплаты.

По его мнению, история всегда справедлива, если не по отношению к маленькой человеческой жизни, то в масштабах наций, империй. 

Шендерович считает, что пострадавшие это заслужили. Он написал, что каждую жертву по отдельности ему жалко, а всех вместе – нет. 

В результате крушения военного самолета СУ-34 во дворе жилого дома в российском Ейске погибли 4 человека, пострадали 25. Еще шестеро числятся пропавшими без вести.

Опубликовано: Светлана Репина







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