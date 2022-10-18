WP: в западных странах растет популярность Владимира Путина
2022-10-18
01:36
Американское издание The Washington Post сообщает о росте популярности президента России Владимира Путина и его идей у населения стран Запада.
В интервью изданию профессор исследований национальной безопасности в Военно-морском колледже США Николс Гвоздев рассказал, что на западе разочарованы отсутствием харизматичных демократических лидеров.
По его словам, у многих европейцев нашла отклик речь Путина о том, что крах гегемонии Запада неизбежен, а в мире уже начались революционные трансформации. Российский президент тогда заявил, что уже сейчас в мире формируются новые центры развития.
Он также обвинил Соединенные Штаты в отстаивании порядка, придуманного неизвестно кем, и в двойных стандартах.
Опубликовано: Светлана Репина
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