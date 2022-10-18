WP: в западных странах растет популярность Владимира Путина

Американское издание The Washington Post сообщает о росте популярности президента России Владимира Путина и его идей у населения стран Запада.

В интервью изданию профессор исследований национальной безопасности в Военно-морском колледже США Николс Гвоздев рассказал, что на западе разочарованы отсутствием харизматичных демократических лидеров.

По его словам, у многих европейцев нашла отклик речь Путина о том, что крах гегемонии Запада неизбежен, а в мире уже начались революционные трансформации. Российский президент тогда заявил, что уже сейчас в мире формируются новые центры развития.

Он также обвинил Соединенные Штаты в отстаивании порядка, придуманного неизвестно кем, и в двойных стандартах.