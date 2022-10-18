NYT: турецкие военные могут внезапно появиться ночью в Греции

2022-10-18

01:42

Европейский корреспондент The New York Times Стивен Эрлангер отмечает, что у президента Турции возникли серьезные проблемы в преддверии весенних выборов.

Журналист поясняет, что речь идет о высокой инфляции и существенном падении курса турецкой лиры. На фоне экономических и политических сложностей Эрдоган перешел к угрозам Греции, своему союзнику по НАТО.

Эрлангер утверждает, что многие дипломаты и эксперты не исключают войну между Турцией и Грецией. Если такой конфликт действительно начнется, Европе станет еще сложнее сохранять единство и противостоять России. 

Опубликовано: Светлана Репина







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