Европейские банки отказываются принимать платежи из России через SWIFT

Несколько банков Европы больше не принимают платежи из России через систему SWIFT из-за ужесточения антироссийских санкций.

В число таких финансовых учреждений вошли Banque Populaire (Франция), PostFinance (Швейцария), S-BANK (Финляндия), LHV Pank (Эстония). Сообщается о проблемах с аналогичными транзакциями в Credit Suisse (Швейцария), Poste Italiane bank (Италия), Westpac New Zealand (Новая Зеландия), Swedbank (Швеция).

По требованию европейских регуляторов банки обязаны тщательно проверять все денежные средства, поступающие из России. Чтобы не принять перевод от лиц, находящихся под санкциями, банковские организации просто блокируют все платежи.