Германия готовится продлить срок работы АЭС, которые раньше хотела закрыть
2022-10-18
01:55
Канцлер Германии Олаф Шольц поручил подготовить документы для продления срока работы трех атомных электростанций, которые пока еще действуют в стране.
Соответствующее поручение получили вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек, глава Минфина Кристиан Линднер и министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Штеффи Лемке.
В 2002 году при Герхарде Шредере в Германии был принят план поэтапного отказа от ядерной энергетики. Все АЭС в стране должны были прекратить работу в 2022 году. Однако энергетический кризис заставил власти Германии изменить это решение.
Опубликовано: Светлана Репина
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