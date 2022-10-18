Германия готовится продлить срок работы АЭС, которые раньше хотела закрыть

Канцлер Германии Олаф Шольц поручил подготовить документы для продления срока работы трех атомных электростанций, которые пока еще действуют в стране.

Соответствующее поручение получили вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек, глава Минфина Кристиан Линднер и министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Штеффи Лемке.

В 2002 году при Герхарде Шредере в Германии был принят план поэтапного отказа от ядерной энергетики. Все АЭС в стране должны были прекратить работу в 2022 году. Однако энергетический кризис заставил власти Германии изменить это решение.