Politico: США собираются ввести санкции против Ирана за поставки оружия в Россию

Издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщает, что США планируют ввести санкции в отношении Ирана. В Вашингтоне считают, что эта страна поставляет оружие в Россию.

Предполагается, что санкции будут предусматривать ограничения экономического характера и меры экспортного контроля.

К тому же Вашингтон намерен распространить санкции на третьи страны, которые оказывают помощь России и Ирану в плане поставок оружия.

Ранее The Washington Post сообщила, что Иран собирается поставить в Россию партию беспилотников и баллистических ракет класса «земля-земля».