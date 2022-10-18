Politico: США собираются ввести санкции против Ирана за поставки оружия в Россию

2022-10-18

02:01

Издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщает, что США планируют ввести санкции в отношении Ирана. В Вашингтоне считают, что эта страна поставляет оружие в Россию.

Предполагается, что санкции будут предусматривать ограничения экономического характера и меры экспортного контроля. 

К тому же Вашингтон намерен распространить санкции на третьи страны, которые оказывают помощь России и Ирану в плане поставок оружия.

Ранее The Washington Post сообщила, что Иран собирается поставить в Россию партию беспилотников и баллистических ракет класса «земля-земля».

Опубликовано: Светлана Репина







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