Украина предлагает ликвидировать Красный Крест
2022-10-18
02:07
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что Международный комитет Красного Креста не выполняет свои обязанности и предложил ликвидировать эту организацию.
Лубинец прибыл на границу с территорией, которую контролирует Россия и сообщил, что планировался его совместный визит с МККК для посещения украинских военнопленных в Еленовке.
Однако представители Красного Креста на границе так и не появились. Лубинец отметил, что средства, которые жертвуют на Красный Крест, должны идти не на зарплаты топ-менеджерам и шикарный офис в Женеве, а на другие цели.
Опубликовано: Светлана Репина
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