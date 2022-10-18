Украина предлагает ликвидировать Красный Крест

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что Международный комитет Красного Креста не выполняет свои обязанности и предложил ликвидировать эту организацию.

Лубинец прибыл на границу с территорией, которую контролирует Россия и сообщил, что планировался его совместный визит с МККК для посещения украинских военнопленных в Еленовке.

Однако представители Красного Креста на границе так и не появились. Лубинец отметил, что средства, которые жертвуют на Красный Крест, должны идти не на зарплаты топ-менеджерам и шикарный офис в Женеве, а на другие цели.