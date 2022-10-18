Куренков: после крушения самолета в Ейске не было взрывов

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что после крушения самолета в Ейске не было взрывов. По его словам, самолет при падении ударился о дом и разрушился, произошел разлив горючего.

Куренков сказал, что в ближайших домах не разбились стекла, что было бы неизбежно в случае взрыва. Что касается пожара, он возник из-за разлив горючего.

Самолет СУ-34 упал во дворе жилого дома в Ейске. Пилоты успели катапультироваться. Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что на истребителе был боекомплект.