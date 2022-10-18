Боррель назвал Европу «садом», а остальной мир – «джунглями»

В МИД ОАЭ назвали высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля расистскими и заявили, что подобные слова способствуют созданию атмосферы дискриминации и нетерпимости в мире.

Во время открытия Европейской дипломатической академии в Бельгии Жозеп Боррель назвал Европу «садом», окруженным «джунглями», из которых можно ожидать вторжения.

В МИД ОАЭ вызван исполняющего обязанности главы представительства ЕС в стране Эмиль Поульсен для дачи объяснений.