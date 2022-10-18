Селена Гомес и Хейли Бибер развеяли слухи о разладе из-за Джастина Бибера, позируя вместе
2022-10-18
02:53
Хейли Бибер и Селена Гомес опровергли слухи о ссоре из-за Джастина Бибера, позируя перед фотокамерой в обнимку.
Многие считают, что между Хейли и Селеной есть вражда, поскольку до свадьбы с первой он долго встречался со второй. Совместные фото вызвали бурные обсуждения в соцсетях.
Ранее в подкасте Call her Daddy Хейли рассказала Алексу Куперу, что в момент знакомства с ней Бибер уже не встречался с Селеной. Поклонников Гомес, вероятно, ждут некоторые откровения по этому поводу в ее новом документальном фильме.
Опубликовано: Светлана Репина
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