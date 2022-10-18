На фоне энергетического кризиса в Польше растет число краж дров и незаконной вырубки леса

По данным полиции, в этом году кражи древесины в Польше стали более частыми, чем в предыдущие годы. Растут и проблемы с незаконными вырубками из-за призывов запастись дровами.

"Это уже настоящая эпидемия. Скорее всего, это связано с продолжающимся энергетическим кризисом – высокими ценами на уголь и растущими ценами на отопление", — пишет Polsat News.

Охрана лесов уже говорила о кражах древесины в конце сентября. Матеуш Бздега, комендант Клинисского лесничества, тогда отметил, что 2022 год в этом отношении "действительно особенный".

"У нас 14 краж. Насколько я помню, такое количество краж было где-то в 2005-2006 годах", - сказал Бздега.

Полиция сообщает, что случаи кражи дров все еще имеют место", - сообщает Polsat.

На прошлой неделе в гмине Далешице произошла кража дров. Сырье, нарезанное и готовое к использованию в качестве топлива, было украдено из нежилого помещения. Владельцы оценивают убытки в 3 тысячи злотых.

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Незаконная вырубка также является проблемой . В Ожарове неизвестные срубили несколько дубов. В Островце Свентокшиском из частной собственности было срублено 81 дерево на сумму 12 тысяч злотых.

Представитель Государственных лесов Михал Гзовски в начале сентября указал, что "в последние месяцы мы наблюдаем небольшой рост числа случаев незаконной вырубки в государственных лесах".

В сентябре Лесная охрана сообщила, что находится в режиме ожидания — количество проверок увеличено, лесники следят за территорией и устанавливают фотоловушки для отпугивания потенциальных воров древесины.

Согласно ст. 290 УК Польши, совершивший с целью присвоения рубку дерева в лесу, подлежит наказанию как за кражу, то есть от трех месяцев до пяти лет лишения свободы.

В случае осуждения за повалку дерева либо за кражу срубленного дерева суд выносит решение в пользу потерпевшего в размере, равном двукратной стоимости дерева.