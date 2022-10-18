108 из 110 граждан Украины, участвовавших в обмене военнопленными с РФ 17 октября - женщины

Из российского плена освобождены 108 женщин, сообщил глава кабинета президента Украины Андрей Ермак, которого цитирует "Интерфакс-Украины".

"Это был полностью женский обмен. В плену были матери и дочери, которых очень ждали их родственники", - сказал он.

Некоторые женщины находились в плену с 2019 года.

По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина обмен происходил по формуле - 110 пленных с Украины на 110 пленных из России.

Глава Кабинета Президента Украины в понедельник сообщил через Telegram, что между Украиной и Россией произошло очередной обмен военнопленных.

Он добавил, что из российского плена освобождено: 37 эвакуированных с "Азовстали", 11 офицеров, 85 рядовых и сержантов. Среди них 35 женщин из ВСУ, 32 из ВМС Украины, 12 из Войск территориальной обороны ВСУ, восемь из Национальной гвардии Украины, две из полка "Азов", пять из Государственной специальной транспортной службы Украины, четверо из Пограничной службы Украины и 12 гражданских лиц.

По информации, предоставленной главой Офиса Президента Украины, все освобожденные из плена будут осмотрены врачами и получат необходимую медицинскую помощь.