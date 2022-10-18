Ведущей 3-го сезона «Суперстара» будет Лолита Милявская
2022-10-18
08:52
Исполнительница считает, что «Суперстар» отличная возможность «вернуться в строй» для артистов, которые потеряли былую популярность.
Певица Лолита Милявская рассказала, что будет вести 3-й сезон популярного музыкального конкурса «Суперстар», сообщает Рамблер.
«Сцена – это жизнь. Или ты борешься за нее - всем смертям назло, или зритель отворачивается от тебя. Думаю, что все будут выкладываться по полной, за этим будет интересно наблюдать», — поделилась певица.
Она отметила, что зрители пока не видели конкурсантов в таком необычном ракурсе, потому их ждет немало сюрпризов. Исполнительница считает, что «Суперстар» — отличная возможность «вернуться в строй» для артистов, которые потеряли былую популярность.
Лолита констатировала, что у каждого из участников были свои причины, по которым те "выпали из строя".
Ожидается, что каждый выпуск шоу будет посвящен конкретной теме - например - «Свой хит», «Любимые хиты», «Посвящение ушедшим друзьям» и другим.
После каждого выпуска проект будет покидать конкурсант, который набрал меньшее число баллов от членов жюри, куда вошли Маша Распутина, Стас Пьеха, Сергей Соседов и Лера Кудрявцева.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Самолёт Су-34 упал на жилые дома в Ейске Краснодарского края, пилоты катапультировались
Яцко заявил, что жалеет о том, что стал участником программы Корчевникова
По Одессе нанесен ракетный удар с самолета СУ-35
Садальский резко высказался в адрес Смольянинова, назвав его недалёким
Financial Times: Евросоюз хочет установить потолок цен на весь закупаемый газ