Ведущей 3-го сезона «Суперстара» будет Лолита Милявская

Исполнительница считает, что «Суперстар» отличная возможность «вернуться в строй» для артистов, которые потеряли былую популярность.

Певица Лолита Милявская рассказала, что будет вести 3-й сезон популярного музыкального конкурса «Суперстар», сообщает Рамблер.

«Сцена – это жизнь. Или ты борешься за нее - всем смертям назло, или зритель отворачивается от тебя. Думаю, что все будут выкладываться по полной, за этим будет интересно наблюдать», — поделилась певица.

Она отметила, что зрители пока не видели конкурсантов в таком необычном ракурсе, потому их ждет немало сюрпризов. Исполнительница считает, что «Суперстар» — отличная возможность «вернуться в строй» для артистов, которые потеряли былую популярность.

Лолита констатировала, что у каждого из участников были свои причины, по которым те "выпали из строя".

Ожидается, что каждый выпуск шоу будет посвящен конкретной теме - например - «Свой хит», «Любимые хиты», «Посвящение ушедшим друзьям» и другим.

После каждого выпуска проект будет покидать конкурсант, который набрал меньшее число баллов от членов жюри, куда вошли Маша Распутина, Стас Пьеха, Сергей Соседов и Лера Кудрявцева.