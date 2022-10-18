Анна Седокова рассказала, как на ней сказалось расставание с мужем
2022-10-18
09:43
39-летняя певица оставила молодого супруга в США и улетела в Россию, но скучает по Майами.
Анна Седокова замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тимма два года. До недавнего пара жила в Америке: исполнительница переехала туда вместе с детьми и мужем, который подписал контракт с американским клубом.
За океаном певица практически не давала концертов, вела размеренную жизнь домохозяйки. Но примерно полтора месяца назад решила вернуться в Россию. На своей странице в соцсетях звезда пожаловалась, что расставание с любимым дается ей нелегко, сообщает КП.
"Я скучаю по своей семье, пальмам в Майами, мужу и щенку. Чувствовала, что теряю смысл, рвение. Что вот-вот поломаюсь", – рассказала поклонникам певица.
В Москве Анна все время пребывания живет в отеле. Из-за постоянного беспокойства о близких у певицы обострилась ее болезнь – крапивница. Артистка принимает антигистаминные препараты, хотя они ей не помогают.
Хуже всего, что из-за аллергии у нее может развиться сильный отек гортани – такое уже случалось во время отпуска в Греции. Отек Квинке может даже привести к удушью. По словам Седоковой, ее единственное спасение - укол, который ей делают медики в Москве.
В России он обходится в 40 тысяч рублей, отпускается по рецепту. Чтобы получить подобный препарат в США, кроме рецепта, нужны немалые деньги.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Самолёт Су-34 упал на жилые дома в Ейске Краснодарского края, пилоты катапультировались
Яцко заявил, что жалеет о том, что стал участником программы Корчевникова
По Одессе нанесен ракетный удар с самолета СУ-35
Садальский резко высказался в адрес Смольянинова, назвав его недалёким
Financial Times: Евросоюз хочет установить потолок цен на весь закупаемый газ