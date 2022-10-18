Анна Седокова рассказала, как на ней сказалось расставание с мужем

39-летняя певица оставила молодого супруга в США и улетела в Россию, но скучает по Майами.

Анна Седокова замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тимма два года. До недавнего пара жила в Америке: исполнительница переехала туда вместе с детьми и мужем, который подписал контракт с американским клубом.

За океаном певица практически не давала концертов, вела размеренную жизнь домохозяйки. Но примерно полтора месяца назад решила вернуться в Россию. На своей странице в соцсетях звезда пожаловалась, что расставание с любимым дается ей нелегко, сообщает КП.

"Я скучаю по своей семье, пальмам в Майами, мужу и щенку. Чувствовала, что теряю смысл, рвение. Что вот-вот поломаюсь", – рассказала поклонникам певица.

В Москве Анна все время пребывания живет в отеле. Из-за постоянного беспокойства о близких у певицы обострилась ее болезнь – крапивница. Артистка принимает антигистаминные препараты, хотя они ей не помогают.

Хуже всего, что из-за аллергии у нее может развиться сильный отек гортани – такое уже случалось во время отпуска в Греции. Отек Квинке может даже привести к удушью. По словам Седоковой, ее единственное спасение - укол, который ей делают медики в Москве.

В России он обходится в 40 тысяч рублей, отпускается по рецепту. Чтобы получить подобный препарат в США, кроме рецепта, нужны немалые деньги.