Яцко заявил, что жалеет о том, что стал участником программы Корчевникова
2022-10-18
09:56
Известный российский актёр Александр Яцко не часто посещает телевизионные шоу. О своём визите на шоу Бориса Корчевникова, который "расставил сети", артист очень жалеет.
Звезда отечественного экрана Александр Яцко редко посещает ток-шоу. Он объяснил причины своей нелюбви к подобного рода мероприятиям.
Артист был гостем передач Андрея Малахова и Бориса Корчевникова. В первый раз обсуждался сериал "Тест на беременность", где играл Александр. Актёр утверждает, что ему не дали рот открыть.
Что касается программы Корчевникова, то этот визит на шоу вызывает у артиста неприятные воспоминания. Знаменитость очень жалеет о том, что согласился участвовать в телепроекте.
Яцко заявил, что представители СМИ умело расставляют сети, куда попадают известные личности.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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