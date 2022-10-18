Яцко заявил, что жалеет о том, что стал участником программы Корчевникова

Известный российский актёр Александр Яцко не часто посещает телевизионные шоу. О своём визите на шоу Бориса Корчевникова, который "расставил сети", артист очень жалеет.

Звезда отечественного экрана Александр Яцко редко посещает ток-шоу. Он объяснил причины своей нелюбви к подобного рода мероприятиям.

Артист был гостем передач Андрея Малахова и Бориса Корчевникова. В первый раз обсуждался сериал "Тест на беременность", где играл Александр. Актёр утверждает, что ему не дали рот открыть.

Что касается программы Корчевникова, то этот визит на шоу вызывает у артиста неприятные воспоминания. Знаменитость очень жалеет о том, что согласился участвовать в телепроекте.

Яцко заявил, что представители СМИ умело расставляют сети, куда попадают известные личности.