Бархатцы под зиму: садоводы объяснили, какие это дает плюсы

Благодаря таким технологиям клумба с этими красивыми цветами расцветет уже в мае.

Хотя для многих дачников такой метод неочевиден, в нем много плюсов. Один из основных в том, что цветы начнут расти, как только сойдет снег. Уже в конце мая клумба будет украшена кустиками высотой до 15 см и закладывающимися бутонами.

Весной также не придется тратить время, чтобы вырастить рассаду бархатцев, она не будет занимать место на подоконнике в конце зимы и так далее.

Выросшие из внесенных в землю осенью семян бархатцы отличаются закалкой и устойчивостью к холоду. В результате такой технологии получатся мощные и выносливые кусты, которые усыпаны яркими бутонами.

Семена вносят в землю после начального этапа промерзания грунта. Риск возвращения тепла при этом должен быть маловероятным. Для повышения плодородия грунта надо внести перепревший навоз либо компост.

Через неделю-вторую проделать глубокие бороздки, куда при высадке слоем 1-2 см внести грунт, хранящийся в тёплом помещении. Сверху насыпать небольшой слой смеси торфа и песка.

Клумбу покрыть мульчой - в этом качестве использовать сухие листья, торф либо опилки. В регионах с суровым климатом сверх мульчи накрыть еще и агроволокном.