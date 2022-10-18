Бархатцы под зиму: садоводы объяснили, какие это дает плюсы
2022-10-18
10:02
Благодаря таким технологиям клумба с этими красивыми цветами расцветет уже в мае.
Хотя для многих дачников такой метод неочевиден, в нем много плюсов. Один из основных в том, что цветы начнут расти, как только сойдет снег. Уже в конце мая клумба будет украшена кустиками высотой до 15 см и закладывающимися бутонами.
Весной также не придется тратить время, чтобы вырастить рассаду бархатцев, она не будет занимать место на подоконнике в конце зимы и так далее.
Выросшие из внесенных в землю осенью семян бархатцы отличаются закалкой и устойчивостью к холоду. В результате такой технологии получатся мощные и выносливые кусты, которые усыпаны яркими бутонами.
Семена вносят в землю после начального этапа промерзания грунта. Риск возвращения тепла при этом должен быть маловероятным. Для повышения плодородия грунта надо внести перепревший навоз либо компост.
Через неделю-вторую проделать глубокие бороздки, куда при высадке слоем 1-2 см внести грунт, хранящийся в тёплом помещении. Сверху насыпать небольшой слой смеси торфа и песка.
Клумбу покрыть мульчой - в этом качестве использовать сухие листья, торф либо опилки. В регионах с суровым климатом сверх мульчи накрыть еще и агроволокном.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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