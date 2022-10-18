Волынкин заявил, что угрозы обрушения жилого дома в Ейске, где упал Су-34 на данный момент нет

Угроза обрушения дома в Ейске, где упал Су-34, на данный момент отсутствует. Уточняется, что проведена эвакуация 250 человек, среди них 40 детей.

Во вторник утром РИА Новости сообщили, что глава ГУМЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин заявил, что угрозы обрушения многоквартирного дома в Ейске во двор которого упал самолет на данный момент нет.

В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в жилом квартале Ейске, летчики катапультировались.

На месте падения самолета возник сильный пожар. По данным оперштаба, в результате погибли 10 взрослых и трое детей. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей.