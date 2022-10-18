ВКС России нанесли новый удар по объектам критической инфраструктуры в пяти областях Украины
2022-10-18
10:15
Украина объявила воздушную тревогу по всей стране во вторник (18 октября) утром в связи с новыми ракетными и беспилотными атаками.
Власти многих регионов, в том числе Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областей, сообщили во вторник об активной работе ПВО.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о ракетном обстреле города. «В течение пяти минут в городе прогремели две серии взрывов», — сказал он. По предварительным данным, пострадало промышленное предприятие. Метро прекратило движение поездов и возобновило работу в качестве укрытия.
В Днепропетровской области взрывы произошли в Кривом Роге и Днепре. Источники сообщили, что ракеты попали в энергообъекты Житомира.
Российские военные блогеры также сообщали об атаках на объекты в многочисленных регионах и публиковали в социальных сетях большое количество фото и видео с мест атак. Вооруженные силы Украины заявили, что несколько атак были отражены.
Киевский режим на этом фоне требует от Запада еще больше систем ПВО для противовоздушной обороны от российских атак с использованием беспилотников и ракет.
Опубликовано: Тарас Медведев
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