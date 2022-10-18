Новый поворот: Алека Болдуина заподозрили в даче ложных показаний по делу об убийстве во время съемок

«Светская хроника» Пятого канала выяснила несколько новых фактов из этого громкого дела.

История гибели оператора Галины Хатчинск на съемочной площадке в США опять набирает обороты, хотя выстреливший в женщину Алек Болдуин и достиг соглашения с мужем погибшей.

Как следует из судебно-медицинского отчета, пистолет, который держал в руках актер, не мог выстрелить самостоятельно. «ФБР месяцами тестировало этот пистолет.

В итоге эксперты пришли к выводу, что пуля не смогла бы вылететь из обоймы, если бы кто-то не нажал на спусковой крючок», — рассказал журналист Сэм Рубин.

При этом Алек ранее утверждал, что не нажимал на спусковой крючок. "Курок не был спущен, и я не нажимал на него. Даже не знаю, как эта пуля оказалась в пистолете", - говорил Болдуин.

Но как при таком раскладе произошла трагедия, Болдуин объяснить не смог. Он нанял частного детектива, который ведет самостоятельное расследование.

Начинающая оружейница фильма Ханна Рид считает, что Болдуин пытается переложить вину на других. Девушка заявила, что на нее после трагедии обрушился шквал критики. Скорее всего, ей придется уйти из профессии.

Прокурор штата заявил, что соглашение родственников Хатчинс и Болдуина не повлияет на решение по выдвижению обвинения. Мало того - если окажется, что артист лгал и все-таки нажимал на курок, это только усугубит его положение.