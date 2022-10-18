Безруков поблагодарил Канаду за внесение себя в санкционный список в свой день рождения
2022-10-18
10:33
Актер Сергей Безруков "поблагодарил" Канаду за санкции в день своего рождения. Сообщается, что туда попал и известный актер Сергей Безруков.
18 октября РИА Новости сообщили, что Канада расширила свой санкционный список против России.
Во вторник 18 октября, Безруков отмечает свое 49-летие. Народный артист РФ Сергей Безруков отнесся к введенным против него санкциям с юмором, поблагодарив Канаду за такой подарок на день рождения. Об этом написал актер в своем Telegram-канале.
Всего в санкционный список внесли 34 физлица и одно юрлицо из РФ. Они обвиняются в распространении дезинформации.
В этот список также попали помощник президента и бывший министр культуры Владимир Мединский, артисты Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Владимир Машков, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, телеведущая, замгендиректора "Газпром-Медиа" Тина Канделаки и другие известные люди.
Опубликовано: Елена Калиновская
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Украинские телеграм-каналы: энергосистема Украины разрушена на 40%, власти запрещают говорить правду
Зеленский: российская армия разрушила 30% электростанций в Украине
Падение самолёта Су-34 на жилой дом в Ейске привело к гибели 13 человек
МИД ОАЭ раскритиковал «расистское» заявление Борреля о мире вне ЕС, как о «джунглях»
Самолёт Су-34 упал на жилые дома в Ейске Краснодарского края, пилоты катапультировались