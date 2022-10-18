Безруков поблагодарил Канаду за внесение себя в санкционный список в свой день рождения

Актер Сергей Безруков "поблагодарил" Канаду за санкции в день своего рождения. Сообщается, что туда попал и известный актер Сергей Безруков.

18 октября РИА Новости сообщили, что Канада расширила свой санкционный список против России.

Во вторник 18 октября, Безруков отмечает свое 49-летие. Народный артист РФ Сергей Безруков отнесся к введенным против него санкциям с юмором, поблагодарив Канаду за такой подарок на день рождения. Об этом написал актер в своем Telegram-канале.

Всего в санкционный список внесли 34 физлица и одно юрлицо из РФ. Они обвиняются в распространении дезинформации.

В этот список также попали помощник президента и бывший министр культуры Владимир Мединский, артисты Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Владимир Машков, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, телеведущая, замгендиректора "Газпром-Медиа" Тина Канделаки и другие известные люди.