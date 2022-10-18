В Киеве взорвана ТЭЦ-6, начался пожар, в городе пропадает электричество
2022-10-18
10:44
Утром ряд регионов Украины подверглись очередной атаке со стороны российских дронов-камикадзе «Герань-2» и управляемых ракет.
В Киеве один из ударов пришелся на ТЭЦ-6. В результате на данном инфраструктурном объекте начался сильный пожар. Это привело к серьезным повреждениям, а также к отключениям электричества в разных частях города. Подробная информация о масштабах повреждений должна появиться позже, когда подразделения МЧС ликвидируют возгорание.
Во вторник утром воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Помимо Киева, удары наносились по объектам инфраструктуры в Житомире, Днепре, Харькове, Кривом Роге. В результате стали возникать серьезные сбои с электроснабжением, а также с подачей воды.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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