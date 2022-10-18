Украинские телеграм-каналы: энергосистема Украины разрушена на 40%, власти запрещают говорить правду

Сразу несколько украинских телеграм-каналов со ссылкой на информированные источники в офисе президента сообщили, что повреждения энергосистемы Украины достигли 40%.

Отмечается, что энергосистема страны находится на грани полного краха, и если удары будут продолжаться с прежней интенсивностью, то уже через неделю она может быть разрушена до основания. Фактически о единой энергосистеме речь уже не идет, она разрознена на отдельные фрагменты.

При этом власти ввели неофициальный запрет на распространение информации о последствиях ударов по объектам инфраструктуры.

Так, в социальных сетях и других интернет-ресурсах запрещено выкладывать фото и видео повреждений, рассказывать о количестве взрывов и прочих подробностях.

Это сделано для того, чтобы не допустить упаднических настроений среди населения и в вооруженных силах Украины, не дать им разувериться в способности властей противостоять российским ударам.

Ситуация осложняется тем, что для ремонта объектов инфраструктуры не хватает запасных частей, а покупать их за границей дорого.

Фактически все идет к тому, что уже в ближайшие дни Украина может оказаться в полной «отключке».