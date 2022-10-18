Фигуранту дела о нападении на вдову Градского вынесен приговор

В начале нынешнего года из особняка Марины Коташенко были вынесены 100 миллионов рублей.

Наро-Фоминский суд Подмосковья вынес приговор одному из участников ограбления 37-летней вдовы Александра Градского Марины Коташенко. Уроженцу Таджикистана Умеджону Жабборову дали 8 лет и 2 месяца колонии строгого режима, сообщает Вокруг ТВ.

Как отмечают СМИ, приговор пока не вступил в законную силу. Как сообщалось ранее, обвинение настаивало на 10 годах лишения свободы. При этом следователь указывал на смягчающие обстоятельства: признание подсудимым своей вины и наличие у него ребенка.

Что касается сообщников Жабборова, уголовное дело в их отношении выделено в отдельное производство, уточняет ТАСС. По некоторым данным, сейчас участники преступления находятся за пределами России.

Нападение на Марину Коташенко было совершено 16-го января. По словам вдовы Александра Градского, злоумышленники спровоцировали ДТП на дороге. И, угрожая похожим на оружие предметом, вынудили ее поехать с ними домой и отдать хранившиеся в особняке покойного деньги и ценности.

Общая сумма ущерба составила сто миллионов рублей. Полиция из всей троицы задержала лишь Жабборова, остальные объявлены в розыск.