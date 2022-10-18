Лепс, который недавно развёлся, готовится стать отцом в 5-ый раз

У Григория Лепса четворо детей и даже есть внук. Исполнитель не против стать отцом ещё раз, уверяя, что у него нет отбоя от поклонниц.

Российский исполнитель Григорий Лепс совсем недавно стал дедушкой, но ещё готов к рождению своих наследников.

Сейчас у певца 4 ребёнка от 2-ух браков. Со второй женой, балериной Анной Шаплыковой Лепс официально расстался в конце прошлого года после 20 лет совместной жизни.

60-летний музыкант признаётся, что не против того, чтобы стать отцом ещё раз. Самый младший наследник Лепса Вано родился в мае 2010 года.