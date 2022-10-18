Гладков: в Белгородской области из-за обстрела приостановлено движение поездов
2022-10-18
11:54
Гладков: в Белгородской области приостановлено движение поездов из-за обстрела железнодорожной станции.
18 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о том, что в одном из сел Белгородского района обстреляна территория железнодорожной станции. Движение временно приостановлено до устранения последствий атаки. Пострадал один мужчина, он получил осколочные ранения мягких тканей нижних конечностей. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь,- пишет Гладков.
Повреждена контактная сеть ЖД путей, других видимых разрушений нет. Ранее сообщалось, что на одном из полигонов в Белгородской области был совершен теракт. В результате погибли 11 человек, еще 15 получили ранения. Террористы были уничтожены ответным огнем.
Опубликовано: Елена Калиновская
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