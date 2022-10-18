Мэр Киева Кличко сообщил о повреждениях двух объектов критической инфраструктуры

2022-10-18

11:57

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате ракетного обстрела столицы Украины повреждены два объекта критической инфраструктуры.

18 октября городской голова Киева Виталий Кличко сообщил подписчикам своего Telegram-канала о последствиях утреннего ракетного обстрела столицы Украины служащими Вооружённых сил России.

Кличко заявил, что в результате «прилётов» со стороны России были сильно повреждены два объекта критической инфраструктуры Киева. На месте попадания российских ракет, согласно заявлению киевского мэра, уже работают специалисты аварийно-спасательной службы.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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