Мэр Киева Кличко сообщил о повреждениях двух объектов критической инфраструктуры

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате ракетного обстрела столицы Украины повреждены два объекта критической инфраструктуры.

18 октября городской голова Киева Виталий Кличко сообщил подписчикам своего Telegram-канала о последствиях утреннего ракетного обстрела столицы Украины служащими Вооружённых сил России.

Кличко заявил, что в результате «прилётов» со стороны России были сильно повреждены два объекта критической инфраструктуры Киева. На месте попадания российских ракет, согласно заявлению киевского мэра, уже работают специалисты аварийно-спасательной службы.