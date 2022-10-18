Ученые рассказали, что обезьяны могут эволюционировать в новую человекоподобную расу
2022-10-18
11:58
Ученые поделились теорией, что изменение климата и вырубка лесов являются факторами, ведущими к эволюционному скачку приматов, который совершили наши далекие предки по отношению к человечеству.
Было обнаружено, что обитающие на деревьях обезьяны и лемуры проводят все больше времени на лесной подстилке. Ученые предвидят, что из-за климатического коллапса, они "могут эволюционировать в новую человекоподобную расу".
Тревожный новый сдвиг может быть вызван тем, что эти животные ищут убежища из-за повышения температуры, интенсивной вырубки лесов и изменения климата, которые влияют на их среду обитания.
Не может не удивлять, что бамбуковые лемуры на Мадагаскаре, проводят около половины своих часов на земле.
В то время как большинство видов лемуров живут на деревьях, на юге Мадагаскара, все более редеет лесной покров, что может привести к непредвиденным последствиям.
Опубликовано: Силивончик Алина
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