Ученые поделились теорией, что изменение климата и вырубка лесов являются факторами, ведущими к эволюционному скачку приматов, который совершили наши далекие предки по отношению к человечеству.

Было обнаружено, что обитающие на деревьях обезьяны и лемуры проводят все больше времени на лесной подстилке. Ученые предвидят, что из-за климатического коллапса, они "могут эволюционировать в новую человекоподобную расу".

Тревожный новый сдвиг может быть вызван тем, что эти животные ищут убежища из-за повышения температуры, интенсивной вырубки лесов и изменения климата, которые влияют на их среду обитания.

Не может не удивлять, что бамбуковые лемуры на Мадагаскаре, проводят около половины своих часов на земле.

В то время как большинство видов лемуров живут на деревьях, на юге Мадагаскара, все более редеет лесной покров, что может привести к непредвиденным последствиям.