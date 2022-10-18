МИД ОАЭ раскритиковал «расистское» заявление Борреля о мире вне ЕС, как о «джунглях»

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подвергли резкой критике заявление главы европейской1 дипломатии Жозепа Борреля, который сравнил страны вне ЕС с «джунглями».

Официальный Абу-Даби отметил в своем заявлении, что подобное высказывание носит расистский и дискриминационный характер.

Одновременно МИД ОАЭ потребовал от посла ЕС в королевстве пояснить высказывания своего руководителя.

Напомним, что Боррель сравнил ЕС с «садом», а мир за его пределами — с «джунглями», которые норовят «вторгнуться в сад».



