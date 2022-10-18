Google прокомментировал блокировку YouTube-аккаунтов Совета Федераций России

2022-10-18

12:13

В компании разъяснили причины по которым было принято решение о блокировке YouTube-аккаунтов Совета Федераций России.

Компания приняла решение о блокировке YouTube-аккаунтов Совета Федераций агентства "Вместе-РФ" в связи с выполнением требований законодательства о санкциях, ответили на запрос РИА Новости в Google.

Ранее сообщалось, что компания Google заблокировала аккаунты Совета Федераций и "Вместе-ру" в YouTube, на которые было подписано более 200 000 пользователей и хранилось 20 000 видеоматериалов.

Опубликовано: Максим Алексеев







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