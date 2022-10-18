Google прокомментировал блокировку YouTube-аккаунтов Совета Федераций России
2022-10-18
12:13
В компании разъяснили причины по которым было принято решение о блокировке YouTube-аккаунтов Совета Федераций России.
Компания приняла решение о блокировке YouTube-аккаунтов Совета Федераций агентства "Вместе-РФ" в связи с выполнением требований законодательства о санкциях, ответили на запрос РИА Новости в Google.
Ранее сообщалось, что компания Google заблокировала аккаунты Совета Федераций и "Вместе-ру" в YouTube, на которые было подписано более 200 000 пользователей и хранилось 20 000 видеоматериалов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Google прокомментировал блокировку YouTube-аккаунтов Совета Федераций России
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