Google прокомментировал блокировку YouTube-аккаунтов Совета Федераций России

В компании разъяснили причины по которым было принято решение о блокировке YouTube-аккаунтов Совета Федераций России.

Компания приняла решение о блокировке YouTube-аккаунтов Совета Федераций агентства "Вместе-РФ" в связи с выполнением требований законодательства о санкциях, ответили на запрос РИА Новости в Google.

Ранее сообщалось, что компания Google заблокировала аккаунты Совета Федераций и "Вместе-ру" в YouTube, на которые было подписано более 200 000 пользователей и хранилось 20 000 видеоматериалов.