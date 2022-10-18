Украинские военные обстреляли Тёткино и Попово-Лежачи в Курской области

2022-10-18

12:15

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи.

18 октября губернатор Курской области Роман Старовойт в личном Telegram-канале рассказал подписчикам о том, что служащие Вооружённых сил Украины начали обстрел посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи.

Старовойт уточнил, что в настоящее время точных данных о возможном числе пострадавших и масштабе разрушений при обстреле российских сёл украинскими бойцами нет. Сообщается о перебоях в с подачей электроэнергии в регионе.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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