Курский губернатор Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи.

18 октября губернатор Курской области Роман Старовойт в личном Telegram-канале рассказал подписчикам о том, что служащие Вооружённых сил Украины начали обстрел посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи.

Старовойт уточнил, что в настоящее время точных данных о возможном числе пострадавших и масштабе разрушений при обстреле российских сёл украинскими бойцами нет. Сообщается о перебоях в с подачей электроэнергии в регионе.