Украинские военные обстреляли Тёткино и Попово-Лежачи в Курской области
2022-10-18
12:15
Курский губернатор Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи.
18 октября губернатор Курской области Роман Старовойт в личном Telegram-канале рассказал подписчикам о том, что служащие Вооружённых сил Украины начали обстрел посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи.
Старовойт уточнил, что в настоящее время точных данных о возможном числе пострадавших и масштабе разрушений при обстреле российских сёл украинскими бойцами нет. Сообщается о перебоях в с подачей электроэнергии в регионе.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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