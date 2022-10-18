Панин назвал фильм со своим участием, актёры которого разругались из-за спецоперации
2022-10-18
12:18
Актёр Алексей Панин, проживающий сейчас в Германии, назвал картину, актёры, сыгравшие в которой, разделились на 2 лагеря. Причина разногласий - позиция по спецоперации.
Алексей Панин поведал о кинокартине, где он снимался. Актёры этого фильма разругались в пух и прах из-за спецоперации РФ в Украине.
Панин назвал проект в интервью режиссеру Роману Качанову в эфире его Ютуб-канала. Алексей имел в виду фильм "Гена-Бетон" 2013 года выпуска.
Одни звёзды были заняты в нём. Здесь снимались кроме самого Панина Гоша Куценко, Иван Охлобыстин, Рената Литвинова, Сергей Шнуров, Федор Бондарчук и многие другие актёры, имена которых у всех на слуху.
Сейчас эти артисты кинокартины разделились на 2 лагеря. Одни поддержали спецоперацию, другие выступили категорически против.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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