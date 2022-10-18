НАСА обнаружила лучевой поток, который движется быстрее скорости света
2022-10-18
12:24
Космический телескоп НАСА "Хаббл" зафиксировал струйный поток, который двигался со скоростью, превышающей 99,7% скорости света, но из-за иллюзии казалось, что он движется в семь раз быстрее.
Телескоп НАСА зафиксировал взрыв в космосе, который показал струйный поток, движущийся со скоростью, превышающей 99,97% скорости света.
Но казалось, что он движется только со скоростью, в семь раз превышающей скорость света, из-за иллюзии “сверхлимитного” движения.
Две нейтронные звезды столкнулись вместе, вызвав взрыв с выделением энергии, сравнимой со взрывом сверхновой.
Опубликовано: Силивончик Алина
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