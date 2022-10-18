НАСА обнаружила лучевой поток, который движется быстрее скорости света

Космический телескоп НАСА "Хаббл" зафиксировал струйный поток, который двигался со скоростью, превышающей 99,7% скорости света, но из-за иллюзии казалось, что он движется в семь раз быстрее.

Телескоп НАСА зафиксировал взрыв в космосе, который показал струйный поток, движущийся со скоростью, превышающей 99,97% скорости света.

Но казалось, что он движется только со скоростью, в семь раз превышающей скорость света, из-за иллюзии “сверхлимитного” движения.

Две нейтронные звезды столкнулись вместе, вызвав взрыв с выделением энергии, сравнимой со взрывом сверхновой.