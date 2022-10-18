Песков: вину за подрыв «Северных потоков» хотят возложить на Россию

Вину за подрыв на "Северных потоках" хотят возложить на Россию, заявил Песков.

18 октября РИА Новости сообщили, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль сожалеет, что процесс расследования теракта на "Северных потоках" проходит в закрытом режиме и без взаимодействия с Россией. Все заявления, которые мы слышим из Германии, из Франции, из Дании - вот это расследование априори подгоняется под то, чтобы ответственность возложить на Россию. Это абсурд, - заявил Песков журналистам.

Ранее сообщалось, что теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу- "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.