Германия и Польша поссорились из-за подготовки украинских военных
2022-10-18
12:41
Польша и Германия вошли в новый конфликт во время секретных консультаций по организации обучения военных ВСУ, сообщает Welt.
Ранее отмечалось, что на первоначальном этапе 15 тысяч украинских военных будут проходить подготовку на военных объектах Бундесвера и польской армии в ноябре.
ФРГ обязалась обучить при этом 5 тысяч военных саперному делу, тактической подготовке и оказанию экстренной медицинской помощи. Польша должна была готовить специалистов по защите от ОМП, по противодействию кибератакам, ПВО и артиллерии.
«Мы потеряли время! Чем раньше начнётся обучение, тем лучше», — заявил Die Welt глава комитета по иностранным делам в Европарламенте немецкий политики Дэвид Макаллистер.
Как оказалось, Варшава и Берлин не смогли определиться в какой из стран будет осуществляться оперативное командование этой инициативой. Поскольку принятая концепция антикризисного управления Европейской службы внешних действий не предусматривает создание второго оперативного штаба, то предложение Германии об открытии в Польше лишь «второго командования» не может быть принято.
Опубликовано: Тарас Медведев
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