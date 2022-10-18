Германия и Польша поссорились из-за подготовки украинских военных

Польша и Германия вошли в новый конфликт во время секретных консультаций по организации обучения военных ВСУ, сообщает Welt.

Ранее отмечалось, что на первоначальном этапе 15 тысяч украинских военных будут проходить подготовку на военных объектах Бундесвера и польской армии в ноябре.

ФРГ обязалась обучить при этом 5 тысяч военных саперному делу, тактической подготовке и оказанию экстренной медицинской помощи. Польша должна была готовить специалистов по защите от ОМП, по противодействию кибератакам, ПВО и артиллерии.



«Мы потеряли время! Чем раньше начнётся обучение, тем лучше», — заявил Die Welt глава комитета по иностранным делам в Европарламенте немецкий политики Дэвид Макаллистер.

Как оказалось, Варшава и Берлин не смогли определиться в какой из стран будет осуществляться оперативное командование этой инициативой. Поскольку принятая концепция антикризисного управления Европейской службы внешних действий не предусматривает создание второго оперативного штаба, то предложение Германии об открытии в Польше лишь «второго командования» не может быть принято.