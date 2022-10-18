Наталья Подольская разбилась на съемках шоу «Ледниковый период»
2022-10-18
12:58
В новом сезоне певица выступает в паре с известным фигуристом Дмитрием Соловьевым.
Серьезную травму буквально в первые дни съемок "Ледникового периода" получила певица Наталья Подольская, сообщает СтарХит.
Исполнительница неудачно упала, стукнулась лицом об лед.
«Не без травм, — поделилась Наталья с журналистами издания. — Рассечен подбородок, наложены три шва. Это случилось в начале проекта».
Однако 40-летняя артистка не стала отказываться от участия в шоу. Несмотря на боль, Подольская продолжила свои тренировки и готовит новые номера.
«10 дней ходила с пластырем и швами. Благодарна своей семье, что не отговаривали оставить тренировки», — призналась певица.
Но сейчас исполнительницу ничего не беспокоит, она активно посещает репетиции и рассчитывает дойти до финала.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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