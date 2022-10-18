ФРГ передала Греции первые БМП взамен отправленных в Украину машин
2022-10-18
13:02
Германия поставила в Грецию первые боевые машины пехоты взамен тех, что Афины передали Киеву для участия в боевых действиях.
Греческий новостной портал "Полет и космос" сообщил о поставках из ФРГ в Грецию первой партии боевых машин пехоты Marder 1. Немецкие машины заменят старые БМП-1, направленные ранее в зону боевых действий в Украину, пишет портал.
Поставки начались на основании достигнутых ранее договоренностей между Берлином и Афинами, согласно которым полученные греками в 1994 году БМП-1 восточногерманского производства, были переданы Киеву.
Изначально планировать отправить Украине все имеющиеся в распоряжении греческой армии машины (120 шт.), однако министр обороны Греции настоял на передаче "очень небольшого" числа БМП, при условии последующей их замены на немецкие Marder 1. В конечном итоге ВСУ получили только 20-30 единиц.
Опубликовано: Максим Алексеев
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